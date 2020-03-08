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محافظات

إحياءً لذكرى ميلاده .. محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير ميدان أحمد زويل. . صور

الأحد 08/مارس/2020 - 12:32 ص
محافظ كفر الشيخ يفتتح
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير ميدان أحمد زويل
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محمود زيدان
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء السبت، ميدان زويل بدسوق بعد أعمال تطويره، والتي تضمنت طلاء وتجميل وترميم للميدان بمناسبة إحياء ذكرى ميلاد العالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء نصر عبدالسلام، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، والنائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، والدكتورة نانا زويل، شقيقة الدكتور أحمد زويل، وعدد من القيادات التنفيذية. 

جدير بالذكر أنه جرى إطلاق اسم العالم الكبير أحمد زويل علي ميدان فوه بدسوق في أغسطس عام 2016 ، في عهد المحافظ الأسبق اللواء السيد نصر، ليصبح " ميدان زويل ".

 وجرى أعمال التطوير ووضع تمثال للعالم الراحل وافتتاح ميدان زويل رسميًا بعد تطويره في9 نوفمبر 2016م.

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إحياءً لذكرى ميلاده .. محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير ميدان أحمد زويل. . صور
إحياءً لذكرى ميلاده .. محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير ميدان أحمد زويل. . صور
إحياءً لذكرى ميلاده .. محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير ميدان أحمد زويل. . صور
إحياءً لذكرى ميلاده .. محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير ميدان أحمد زويل. . صور
إحياءً لذكرى ميلاده .. محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير ميدان أحمد زويل. . صور
إحياءً لذكرى ميلاده .. محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير ميدان أحمد زويل. . صور
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