ضبط 1014 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1014) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية:





ضبط مالك مصنع لإنتاج قطع غيار السيارات كائن بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (3,350,000 قطعة مستلزمات إنتاج فلاتر سيارات) بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد (25,000 قطعة غيار سيارات) مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية منتج نهائى.





كما تم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العجوزة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,023 طن أسماك مُجمدة) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها بالأسواق مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





فيما تم ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (189,944 عبوة من السلع الغذائية "المقرمشات") غير صالحة للاستهلاك الأدمى، لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





فيما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة النوبارية غرب (بمحافظة البحيرة) لحيازته كمية قدرها (8,290 طن "شاى خام") معبأة داخل أجولة "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" ، وكذا إنتاج وتعبئة كمية قدرها (12,160عبوة شاى) مدون عليها إحدى العلامات التجارية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى" تمهيدًا لطرحها للبيع مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





كما قامت الادارة بعدة حملات تموينية مكبرة بنطاق محافظتى (القاهرة والجيزة) لضبط المخالفين ومرتكبى جرائم الاستيلاء على أموال الدعم بالمخابز البلدية.. أسفرت عن ضبط (44) قضية تجميع وتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وكذا التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية والتصرف فى الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها قدرت بحوالى (368,890 جنيهًا) وفقًا لتقرير اللجنة الفنية ، والذى يفيد بأن المبالغ التى تم التحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا.





وتم ضبط مالك مصنع كيماويات كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (15 طن "مواد كيماوية – كلوريد ماغنسيوم") تدخل فى صناعة المنظفات الصناعية معبأة داخل براميل مهربة جمركية مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور .







