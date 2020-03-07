مع ظهور كورونا في مصر.. التعليم لطلاب المدارس: التزموا بالعادات الصحية أثناء العطس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، توصي جميع المدارس بالتنبيه على كافة الطلاب بإتباع العادات الصحية أثناء العطس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماتها الرسمية المرسلة لجميع المديريات التعليمية ، بضرورة التأكيد على جميع الطلاب في المدارس بإستخدام المناديل الورقية أثناء عملية العطس.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لحماية طلاب المدارس من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد ظهوره في جمهورية مصر العربية.

وكان قد نشر موقع وزارة التربية والتعليم ، نشرة تفصيلية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية ، عن تفاصيل فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لهذه النشرة الخاصة بتفاصيل فيروس كورونا المستجد ، تم التأكيد على أن الحالة المشتبهة تتمثل في أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أكثر بالاضافة إلى "الكحة" مع عدم وجود أسباب أخرى.









وأوضحت النشرة ، أن هذه الاعراض لابد أن يصحبها أن يكون المريض له تاريخ سفر او اقامة بدولة الصين أو أي منطقة أو دولة يثبت بها انتشار مجتمعي مستمر لـ فيروس كورونا المستجد ، أو أن يكون المريض مخالطا لحالة مؤكدة لفيروس كورونا ، أو أن يكون أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا.





وقالت النشرة ، إن حالة الاصابة المؤكدة بـ فيروس كورونا المستجد ، هي الحالة التي تم تأكيد اصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا .





وتم التشديد على ضرورة أن يتم الإبلاغ فورًا عن أي حالة يشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا المستجد ، كما يمكن طرح كافة الاستفسارات من خلال الاتصال برقم 105 وهو الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان.





وأفادت النشرة بأن ، فيروس كورونا المستجد فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ، بعض منها بسبب المرض لدى الاشخاص والبعض الاخر ينتشر بين الحيوانات بما في ذلك الجمال والقطط والخفافيش .





كما تمت الاشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ينتمي إلى مجموعة فيروسات الكورونا وهو فيروس تنفسي جديد لم يعرف من قبل لدى البشر ، ولم يتم التعرف على الكثير من خصائصه حتى الآن.





وينتقل فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام ادوات المريض ثم لمس الانف أو الفم أو العينين ، كما ينتقل من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس ، والإختلاط المباشر بالمصابين ، والمخالطة المباشرة لحيوانات برية قد تكون مصابة.



