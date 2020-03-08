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الوزراء: الموظف سيكون في منتهى السعادة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:45 ص
هاني محمود
هاني محمود
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن العاصمة الادارية الجديدة سيكون بها نظام عمل مختلف تماما لان كل التعاملات ستكون بالكمبيوتر والجميع سيعمل بطرق مميكنة حديثة جدا، لان الهدف هو عدم نقل ورقة من مكتب لمكتب وان يكون العمل بأكمله بناء على تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف هاني محمود خلال حواره في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه، أن عند بداية العمل في العاصمة الإدارية سيكون الموظف في منتهى السعادة عندما يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في حي الوزارات وهذه الإمكانيات ترفع من روح الموظف المعنوية وتجعله يعطي إنتاجية أكثر للعمل  .

وأوضح هاني محمود ، أن مصر أصبحت تجني الثمار وبالنسبة للعاصمة الإدارية أمامها سنتين أو أربع سنوات حتى يستطيع أن يقول المواطن أننا أصبحنا متقدمين بالفعل ويرى ما قامت به الحكومة على مدار هذه السنوات من العمل الشاق .


وتابع هاني محمود ، أن الإصلاح الإداري ليس مهمة وزارة ولكنها مهمه الحكومة بأكملها ووجود هذا الملف تحت ادارة رئيس الوزراء يعطي اليه سهولة الحركة مع جميع الوزارات  .


واستكمل هاني محمود ، أن وجود ملف العاصمة تحت إدارة رئيس الوزراء يعطيه حرية الحركة مع جميع الأجهزة الحكومية ويعمل على سهولة الحركة في هذا الملف .
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