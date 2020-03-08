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رياضة

عماد متعب يتعرض للإغماء ويصاب بوعكة صحية أثناء لعبه الكرة.. تفاصيل جديدة

الأحد 08/مارس/2020 - 05:49 ص
عماد متعب مهاجم الاهلي
عماد متعب مهاجم الاهلي
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عبدالله هشام
تعرض عماد متعب نجم الأهلي السابق لوعكة صحية نقل علي اثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاج بعد تعرضه للإغماء .

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن عماد متعب نجم الأهلى السابق تعرض لوعكة صحية مفاجئة ونقل للمستشفى من أجل تلقى العلاج.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدى البلد»، أن عماد متعب تعرض للإغماء ونقل على إثره للمستشفى، موضحا أن صحته تحسنت كثيرا.
وأوضح هانى حتحوت، إن عماد متعب كان يمارس إحدى الرياضات، قبل سقوطه مغميا عليه، وتم نقله للمستشفى، والطبيب طلب بقائه 24 ساعة تحت الملاحظة.

قالت والدة عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنها قامت بالاطمئنان على نجلها منذ قليل والذي أكد لها أنه بحالة صحية جيدة. 

وتابعت والدة عماد متعب في تصريحات تلفزيونية : "تحدّثت مع نجلي منذ قليل وهو بحالة جيدة في المستشفى وذهبت للاطمئنان على سلامته بعد تعرّضه لهبوط خلال لعب كرة القدم، وتوجّه بعدها للمستشفى من أجل الاطمئنان على سلامته وهو الآن بحالة صحية جيدة".

ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لنجم منتخب مصر والأهلي السابق عماد متعب، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

قال "شوبير" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":  "‏خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية"

جدير بالذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، متزوج من يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" وسيلين".
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