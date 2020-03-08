عماد متعب يتعرض للإغماء ويصاب بوعكة صحية أثناء لعبه الكرة.. تفاصيل جديدة

من أجل تلقي العلاج بعد تعرضه للإغماء .

وأوضح هانى حتحوت، إن عماد متعب كان يمارس إحدى الرياضات، قبل سقوطه مغميا عليه، وتم نقله للمستشفى، والطبيب طلب بقائه 24 ساعة تحت الملاحظة.

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن عماد متعب نجم الأهلى السابق تعرض لوعكة صحية مفاجئة ونقل للمستشفى من أجل تلقى العلاج.

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن عماد متعب نجم الأهلى السابق تعرض لوعكة صحية مفاجئة ونقل للمستشفى من أجل تلقى العلاج.

قالت والدة عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنها قامت بالاطمئنان على نجلها منذ قليل والذي أكد لها أنه بحالة صحية جيدة.





توجّه بعدها للمستشفى من أجل الاطمئنان على سلامته وهو الآن بحالة صحية جيدة". وتابعت والدة عماد متعب في تصريحات تلفزيونية : "تحدّثت مع نجلي منذ قليل وهو بحالة جيدة في المستشفى وذهبت للاطمئنان على سلامته بعد تعرّضه لهبوط خلال لعب كرة القدم، و





ووجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة لنجم منتخب مصر والأهلي السابق عماد متعب، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .





قال "شوبير" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للكابتن عماد متعب بعد تعرضه لوعكة صحية"



