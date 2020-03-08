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فن

نانسي عجرم ترقص على أغنية حسين الجسمي في كواليس ذا فويس كيدز.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 01:59 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شروق ابراهيم
أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كواليس برنامج ذا فويس كيدز الذي أسدل الستار عن موسمه الثالث أمس السبت. 


وظهرت نانسي عجرم وهي ترقص على أنغام أغنية " مهم جدا" للفنان الإماراتي حسين الجسمي أثناء تصفيف شعرها، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأطلت نانسي عجرم بإطلالة جذابة في آخر حلقات برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث.

وتوج السوري محمد إسلام من فريق نانسي في الموسم الثالث من ذا فويس كيدز، بعد منافسة شرسة مع فريق محمد حماقي وعاصي الحلاني.

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