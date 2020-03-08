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أخبار العالم

زلزال قوي يضرب جزيرة ماديرا مسقط رأس كريستيانو رونالدو

الأحد 08/مارس/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة ريختر، مساء السبت، جزر مدينة ماديرا البرتغالية.

وبحسب رويترز، قال مركز رصد الزلال الأورومتوسطي إن زلزالا بقوم 6.2 درجة ريختر ضرب ماديرا.

وأضافت الوكالة أن الزلزال كان على عمق 5 كم.

ويشار إلى أن مدينة ماديرا المتكونة من مجموعة من الجزر، وهي مسقط رأس نجم كرة القدم كرستيانو رونالد مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، والملقب بـ:صاروخ ماديرا".

إلى ذلك، ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، شرقي إندونيسيا قبالة ساحل مقاطعة جزيرة مالوكو، في 26 فبراير.

وأعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 48 كم شمال غربي بلدة سوملاكي، على عمق 61.2 كم.


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