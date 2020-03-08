صورة نادرة لـ رانيا محمود ياسين بمرحلة الطفولة مع والدها

نشرت رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير " إنستجرام " ، صورة تجمعها بوالدها الفنان محمود ياسين فى مرحلة طفولتها .





وعلقت رانيا ياسين على الصور قائلة : " ابى احبك كثيرا بارك الله فيك طفولتى حبيبي مع والدى الرائع" .





وتنتظر رانيا ياسين عرض مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.









من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.









تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.















