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أخبار العالم

البنتاجون: إصابة عسكري بقوات المارينز بـ فيروس كورونا المستجد

الأحد 08/مارس/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن إصابة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية بفيروس (كورونا المستجد)؛ ليصبح بذلك ثالث حالة إصابة مؤكدة بالفيروس لعسكري أمريكي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الأحد/ - إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة أحد جنود مشاة البحرية (المارينز) بعد عودته من السفر للخارج. 
وأضاف المتحدث أن "الجندي كان قد عاد من الخارج حيث كان في مهمة رسمية، وتم إبلاغ وزير الدفاع مارك إسبر والبيت الأبيض".
يذكر أن العسكريين الآخرين اللذين تأكد إصابتهما بالفيروس موجودان في إيطاليا وكوريا الجنوبية.
وأعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، إصابة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا المستجد.
وأعد رؤساء الأركان المشتركة مرسوما ينص على أن القيادة الشمالية للولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات للتحضر لوباء فيروس كورونا المستجد، فيما اعتمد المرسوم وزير الدفاع مارك إسبر.
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