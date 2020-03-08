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مرأة

يحمي من 3 أمراض خطيرة .. دراسة تكشف فوائد المشي

الأحد 08/مارس/2020 - 12:01 م
فوائد المشي
فوائد المشي
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن المشي يوميًا يمكن أن يطيل العمر وخاصة لكبار السن، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية . 

وأكدت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا سان دييغو أن المشي مابين 2100 و4500 خطوة باليوم يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 38% . 

وينصح الأطباء أنه يجب على الأشخاص من جميع الأعمار السير حوالي 10 آلاف خطوة يوميًا، لكن هذا الهدف قد يعتبر صعب للغاية بالنسبة لبعض الناس ، وخاصة كبار السن. 

وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة منفصلة أن الأشخاص في منتصف العمر الذين يمشون أكثر هم أقل عرضة لخطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم. 
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