غدًا.. ندوة بجامعة كفر الشيخ حول دور القوى الناعمة في إعادة الوعي

تعقد جامعة كفر الشيخ، غدًا، الإثنين، ندوة بكلية التمريض، تحت عنوان "دور القوى الناعمة في إعادة الوعي المصري العام"، في تمام الثانية عشر ظهرًا، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





يُحاضر في هذه الندوة، الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ملتقى الهناجر الثقافي، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، ورئيس بيت العائلة بكفر الشيخ، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.





وتأتي هذه الندوة في إطار الفعاليات المستمرة والمتواصلة لأسرة الجيل المؤسس بجامعة كفر الشيخ بالتنسيق مع بيت العائلة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلاب في مجالات الثقافة والفنون والشأن المصري العام، وشتى المجالات، من خلال استضافة الشخصيات الوطنية ورموز الفكر والثقافة.



