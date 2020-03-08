تعطل الثقافة عالميًا.. كورونا أغلقت معارض الكتب وأوقفت المهرجانات

حالة من القلق والتوتر الشديد يمر بها العالم، بسبب انتشار الفيروس القاتل كورونا، الأمر الذي عاد على كل المجالات بالضرر، ولم تنجو الثقافة في العالم من تلك الأضرار، حيث أنه تم إلغاء العديد من الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى، ومنها بعض معارض الكتب الدولية التي تقام في العديد من الدول، والمهرجانات المختلفة.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الفعاليات التي تأثرت بكورونا، وتوقفت أو تم تأجيلها لحين استقرار الأوضاع.

وفي مقدمة هذه الأحداث، معرض الرياض الدولى للكتاب، الذي كان مقرر انطلاقه من 2 أبريل، إلا أنه تم تأجيله، ومعرض لندن للكتاب، وكان مقرر أن يقام من 10 إلى 12 مارس.

وكذلك معرض لايبزيج للكتاب، وألغته الحكومة الألمانية فى شرق البلاد، والدورة الـ 40 من معرض باريس الدولى للكتاب، وألغاها اتحاد الناشرين الفرنسيين.

وأيضًا إلغاء مهرجان الشارقة القرائى للطفل، وإلغاء معرض الأطفال فى بولونيا، وإلغاء الدورة الثلاثين من معرض أبو ظبى الدولى للكتاب، وتأجيل معرض بغداد الدولى للكتاب، وتأجيل مهرجان الشرق الأقصى الأسيوى حتى 26 يونيو، وتأجيل مهرجان البحرين السينمائى الدولى لأجل غير مسمى.

وقررت أوبرا باريس منع دخول الزوار من مصابى الأنفلونزا كإجراء وقائى.

كما أوقفت إيطاليا كافة الفاعليات الثقافية والفنية التي كان من المقرر إقامتها في الوقت الحالي بروما، ولم يتم تحديد مواعيد جديدة لها، نظرا لانتشار الفيروس في بلادهم.