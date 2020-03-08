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رياضة

أشرف بن شرقي يغادر مصر في هذا التوقيت

الأحد 08/مارس/2020 - 02:23 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سفر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك إلى المغرب يوم ٢٣ مارس الجاري.

يأتي هذا للانضمام لمعسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي منتخب أفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة والرابعة للتيفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المغربي قرر استدعاء اللاعب بعد تألقه مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية.

وينتظم اللاعب المغربي في معسكر منتخب بلاده عقب مباراة الأبيض أمام نادي مصر يوم 22 مارس في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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