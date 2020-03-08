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برلمان

البرلمان يوافق على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخي بسبب رشوة

الأحد 08/مارس/2020 - 03:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية، قبل النائب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، وشهرته جمال الشويخي، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبله فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. 

ويأتي ذلك وفق ملحق جدول الأعمال، حيث انتهى مكتب المجلس إلى توافر الشروط القانونية في الطلب.

فيما انتهت اللجنة التشريعية للموافقة على طلب رفع الحصانة، وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقدرة بـ٣٠٠ ألف جنيه لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم، وذلك حسبما ورد بالطلب.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أرسل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد، لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. 
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