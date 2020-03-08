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برلمان

عقب رفع حصانة نائب الرشوة.. عبد العال لـ الأعضاء: عليكم أن تدركوا قيمة عضوية مجلس النواب

الأحد 08/مارس/2020 - 04:29 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وجه رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، تحذيرات إلى الأعضاء، عقب رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ؛ بسبب الرشوة، قائلًا "عليكم أن تدركوا قيمة عضوية مجلس النواب"، مشددًا على أهمية التزام البرلمانيين بالقانون.

وقال "عبد العال"، "جميعكم تتلقون طلبات من دوائركم، إذا كان طلبًا قانونيًا فنعم له، أما إذا كان غير قانوني فلا.. لأ"، مرددًا "كلمة نائب كبيرة".

ورد ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، بعد الموافقة على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح أخرى لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.

وكان أرسل النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجناح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس.
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