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أخبار البلد

بإطلالة مبهجة هنا شيحة تتألق في أحدث جلساتها التصويرية

الأحد 08/مارس/2020 - 05:12 م
هنا شيحه
هنا شيحه
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنا شيحة بإطلالة مميزة من أحدث جلستها التصويرية بارتدائها فستانا باللون الأخضر مكشوف من الكتف الأيسر. 

وخطفت هنا شيحة الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة الدرامية هو مسلسل "نصيبى وقسمتك" حكاية 3 "اتفضلوا فى الصالون"، والتى حققت نجاحا كبيرا فور عرضها.

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