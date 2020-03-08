بإطلالة مبهجة هنا شيحة تتألق في أحدث جلساتها التصويرية





وظهرت هنا شيحة بإطلالة مميزة من أحدث جلستها التصويرية بارتدائها فستانا باللون الأخضر مكشوف من الكتف الأيسر.





وخطفت هنا شيحة الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.









ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة الدرامية هو مسلسل "نصيبى وقسمتك" حكاية 3 "اتفضلوا فى الصالون"، والتى حققت نجاحا كبيرا فور عرضها.





شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.