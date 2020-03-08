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مرأة

بـ فساتين جريئة.. إيمان العاصي وريم البارودي يثيران الجدل

الأحد 08/مارس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة للفنانة ريم البارودى والفنانة إيمان العاصي، برفقة الفنان رامي جمال وزوجته.
وظهرت الفنانة ريم البارودى بفستان أسود شفاف يإخذ القماش الشيفون الشفاف المثير، وهو ما جعل إطلالتها مميزة وأنيقة، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها المموج ووضعت بعض اللمسات من المكياج بالألوان الترابية التى زادت من جمالها.

ومن الناحية الأخرى ،ظهرت الفنانة إيمان العاصى بفستان أسود قصير فوق الركبة بالقماش الساد، وهو ما  زاد من أناقتها وخطفت الأنظار بهذه الإطلالة.

واعتمدت إيمان العاصى على المكياج البسيط المعتادة الظهور به دائمًا وترك شعرها منسدلًا.
بـ فساتين جريئة.. إيمان العاصي وريم البارودي يثيران الجدل
بـ فساتين جريئة.. إيمان العاصي وريم البارودي يثيران الجدل
بـ فساتين جريئة.. إيمان العاصي وريم البارودي يثيران الجدل
بـ فساتين جريئة.. إيمان العاصي وريم البارودي يثيران الجدل
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