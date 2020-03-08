اتحاد الكرة يكشف موعد حسم تظلمات عقوبات السوبر وقمة الدوري المؤجلة





قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن لجنة التظلمات عقدت اجتماعا مؤخرا فى مقر الجبلاية وقامت بالاطلاع على التظلم الوارد من جانب النادى الأهلي والزمالك حول عقوبات السوبر والقمة المؤجلة بشكل واف على أن يتم الإعلان عن القرار النهائى مطلع الإسبوع القادم.





وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.





وقررت أيضا إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاي لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضًا، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.



