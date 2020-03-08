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رياضة

اتحاد الكرة يكشف موعد حسم تظلمات عقوبات السوبر وقمة الدوري المؤجلة

الأحد 08/مارس/2020 - 06:19 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسري غازي
حددت لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم برئاسة المستشار عادل الشوربجي موعد حسم مصير عقوبات السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي أقيم مؤخرا في الإمارات إضافة إلى أحداث مباراة القمة المؤجلة فى الدورى الممتاز.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن لجنة التظلمات عقدت اجتماعا مؤخرا فى مقر الجبلاية وقامت بالاطلاع على التظلم الوارد من جانب النادى الأهلي والزمالك حول عقوبات السوبر والقمة المؤجلة بشكل واف على أن يتم الإعلان عن القرار النهائى مطلع الإسبوع القادم.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وقررت أيضا إيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاي لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضًا، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة احتساب نادى الزمالك خاسرا فى لقاء القمة المؤجلة بعد عدم حضوره المباراة وحرمانه من 6 نقاط وفقا للائحة المعمول بها وتقدم الأهلي بتظلم رسمي ضد العقوبات وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك فى ظل القناعات الكاملة بأن العقوبات قوية للغاية.
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