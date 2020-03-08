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رياضة

فيروس كورونا.. توقف المسابقات الكروية في سوريا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تأجيل النشاط الكروي لجميع المسابقات في مختلف الأعمار ، بدءا من 10 مارس الجاري وحتى 15 أبريل المقبل، على خلفية ظهور فيروس كورونا، وتجنبا لانتشاره.

يذكر أن الاتحاد السوري أعلن اليوم ، وصول التونسي نبيل معلول ، وجهازه الفني المساعد، بعد أن أتم اتفاقه رسميًا معهم، على تدريب "نسور قاسيون" خلال الفترة المقبلة.

وعن تأجيل النشاط الكروي ، نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد بيانا يتضمن الآتي : "تماشيا مع توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والمتضمنة تأجيل النشاطات و الفعاليات الكروية خلال الفترة الحالية بسبب اعتبارات الصحة والسلامة العامة.

وكان الاتحاد السوري لكرة السلة أعلن وقف جميع الأنشطة كرة السلة بدءا من اليوم الأحد، وحتى 10 أبريل المقبل.


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