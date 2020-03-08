فيروس كورونا.. توقف المسابقات الكروية في سوريا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تأجيل النشاط الكروي لجميع المسابقات في مختلف الأعمار ، بدءا من 10 مارس الجاري وحتى 15 أبريل المقبل، على خلفية ظهور فيروس كورونا، وتجنبا لانتشاره.





يذكر أن الاتحاد السوري أعلن اليوم ، وصول التونسي نبيل معلول ، وجهازه الفني المساعد، بعد أن أتم اتفاقه رسميًا معهم، على تدريب "نسور قاسيون" خلال الفترة المقبلة.

وعن تأجيل النشاط الكروي ، نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد بيانا يتضمن الآتي : "تماشيا مع توصيات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والمتضمنة تأجيل النشاطات و الفعاليات الكروية خلال الفترة الحالية بسبب اعتبارات الصحة والسلامة العامة.



