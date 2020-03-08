وزير الخارجية: خضنا مسارات تفاوض عديدة حول سد النهضة.. وأبدينا مرونة مع إثيوبيا والسودان

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا على أن يطلع الأشقاء العرب بالتطورات المرتبطة بسد النهضة، والتطورات المتصلة بهذا الموضوع وما توصلنا إليه في هذه المرحلة، والرئيس حريص على التنسيق مع القادرة العرب.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، "نعمل دائما على العمل العربى المشترك والتضامن فيما بين الدول العربية وبعضها، وخاصة حينما تكون الأمور فى قضايا مركزية وحيوية تتصل بالأمن القومى العربى بصفة عامة".





وذكر أن الانتقاص من الأمن القومى لأى دولة، يعد انتقاصا من الأمن القومى العربي في مجمله.