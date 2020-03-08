بني في القرن 27 قبل الميلاد.. وزير الآثار: هرم الملك زوسر أقدم هرم.. فيديو

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هرم الملك زوسر أكبر وأقدم هرم وبني في القرن 27 قبل الميلاد وهذا منذ 4400 سنة وهذا أول بناء حجرى متكامل وبدأنا الترميم به منذ سنة 2003.





وأضاف خالد العناني خلال لقائه في برنامج القاهرة الآن المذاع علي قناة الحدث، أن طلاب اولى هندسة على مستوى العالم يقومون بدراسة هرم زوسر كما أن منظمة اليونسكو أرسلت العديد من التقارير حول ترميم هرم زوسر وبعدها قمنا بالعمل بشكل علمي على ترميم هذا الهرم العظيم.





وأوضح خالد العناني ، أن هناك خبراء جاءوا من اليونسكو وأقروا أن العمل في الهرم يسير بطريقة علمية وصحيحة وبناء على ذلك جاء إلينا تقرير إيجابي عام 2018.





وتابع خالد العناني، أن خلال الشهرين الماضين قمنا بفتح العديد من المناطق الاثرية ومنها المعبد اليهودي بالإسكندرية ومتحف الغردقة وهرم زوسر وخلال هذا الشهر سيتم افتتاح قصر البارون.





وأكمل خالد العناني، أن هرم زوسر لا يحتوى على اى غرف بداخله كما أنه حجرة الدفن داخل الهرم كانت مغطاة بالصخور.