AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بني في القرن 27 قبل الميلاد.. وزير الآثار: هرم الملك زوسر أقدم هرم.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:42 م
خالد العناني
خالد العناني
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هرم الملك زوسر أكبر وأقدم هرم وبني في القرن 27 قبل الميلاد وهذا منذ 4400 سنة وهذا أول بناء حجرى متكامل وبدأنا الترميم به منذ سنة 2003.

وأضاف خالد العناني خلال لقائه في برنامج القاهرة الآن المذاع علي قناة الحدث، أن طلاب اولى هندسة على مستوى العالم يقومون بدراسة هرم زوسر كما أن منظمة اليونسكو أرسلت العديد من التقارير حول ترميم هرم زوسر وبعدها قمنا بالعمل بشكل علمي على ترميم هذا الهرم العظيم.

وأوضح خالد العناني، أن  هناك خبراء جاءوا من اليونسكو وأقروا أن العمل في الهرم يسير بطريقة علمية وصحيحة وبناء على ذلك جاء إلينا تقرير إيجابي عام 2018.

وتابع خالد العناني، أن خلال الشهرين الماضين قمنا بفتح العديد من المناطق الاثرية ومنها المعبد اليهودي بالإسكندرية ومتحف الغردقة وهرم زوسر وخلال هذا الشهر سيتم افتتاح قصر البارون.

وأكمل خالد العناني، أن هرم زوسر لا يحتوى على اى غرف بداخله كما أنه حجرة الدفن داخل الهرم كانت مغطاة بالصخور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء ترميمه وتطويره.. آخر استعدادات افتتاح هرم زوسر المدرج والمنطقة المحيطة به.. صور

افتتاحه الخميس.. أبرز 8 معلومات عن هرم سقارة المدرج

قبل افتتاحه بساعات.. صور تظهر روعة ممرات هرم زوسر بسقارة بعد ترميمه

خالد العناني يكشف أهمية ترميم المجموعة الجنائزية للملك زوسر.. فيديو

شاهد.. افتتاح أعمال ترميم هرم زوسر بحضور رئيس الوزراء وسفراء العالم

بعد 14 عاما من التطوير.. إعادة افتتاح هرم زوسر المدرج.. فيديو

ترشيحاتنا

إيطاليا: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة بـ كورونا في يوم واحد

بعد أزمته مع شقيق ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي يخطف الأنظار على السوشيال ميديا بسبب وردة.. شاهد

تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام عن زوجها

انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم

مواجهة تاريخية.. حصيلة ما قدمه رينيه فايلر أمام مورينيو في مباراتين بالدوري الأوروبي

القاهرة خط أحمر .. إعلامى كويتي يفتح النار على مطلقي هشتاج قاطعوا مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا

أنيقة أوي.. زوجة تامر حسني تشعل السوشيال في يوم المرأة العالمي