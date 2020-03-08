شبح الإصابات يطارد الأهلي.. علي معلول أكمل لقاء صن داونز مصابا

قال الإعلامي محمد فاروق، مقدم برنامج "البريمو" على قناة "Ten"، إن علي معلول لاعب الأهلي أ كمل مباراة صن داونز مصابا عقب إجراء المدرب التغييرات الثلاثة. الإعلامي





كان يُعاني من شد في العضلة الأمامية قبل المباراة وتحسن واطمأن إليه الجهاز الطبي، وأثناء المباراة وعقب التغييرات شعر اللاعب بشد في العضلة الأمامية لكنه أكمل المباراة وهو يُعاني. وأضاف "فاروق"، أن علي معلول





وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن الأهلي سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.