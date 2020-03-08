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رياضة

شاهد.. رسالة غزل من لاعب كرة قدم لممثلة أفلام إباحية

الأحد 08/مارس/2020 - 11:12 م
الأمريكية لانا رودس
الأمريكية لانا رودس
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القسم الرياضى

أعادت الأمريكية لانا رودس، ممثلة الأفلام الإباحية ، نشر تغريدة لصديقها، تتضمن أن رودس ، تلقت رسالة غزل من لاعب كرة قدم شهير، عبر صفحتها على انستجرام.

وكتب صديق الممثلة الشهيرة ، تلقت (رودس) رسالة من لاعب كرة قدم، لديه عقد بمبلغ 70 مليون يورو ، ولديه 43 مليون مشترك بصفحته على انستجرام.

وجاءت التغريدة الغامضة لتحيط الشبهات حول 3 لاعبين ، ليبدأ المتابعون في استنتاج الأسماء وفقا للأرقام المذكورة في التغريدات ، ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن 3 لاعبين فقط راتبهم أعلى من 50 مليون يورو سنويا، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والبرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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