شاهد.. رسالة غزل من لاعب كرة قدم لممثلة أفلام إباحية

أعادت الأمريكية لانا رودس، ممثلة الأفلام الإباحية ، نشر تغريدة لصديقها، تتضمن أن رودس ، تلقت رسالة غزل من لاعب كرة قدم شهير، عبر صفحتها على انستجرام.

وكتب صديق الممثلة الشهيرة ، تلقت (رودس) رسالة من لاعب كرة قدم، لديه عقد بمبلغ 70 مليون يورو ، ولديه 43 مليون مشترك بصفحته على انستجرام.

وجاءت التغريدة الغامضة لتحيط الشبهات حول 3 لاعبين ، ليبدأ المتابعون في استنتاج الأسماء وفقا للأرقام المذكورة في التغريدات ، ووفقا لموقع ترانسفير ماركت فإن 3 لاعبين فقط راتبهم أعلى من 50 مليون يورو سنويا، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والبرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.