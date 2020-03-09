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احجز قبل ماتروح.. الصحة تنصح المواطنين قبل عمل تحليل الـ pcr

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك اجتماعا حاليا في مجلس الوزراء بين المهندس مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والوزراء المعنيين بشأن موضوع الـ PCR، مؤكدا أن هناك تنسيق على أعلى مستوى وموقع الكتروني جار تجهيزه وخط ساخن.

وأكد "خالد مجاهد" خلال تصريحات تلفزيونية، أن المعامل المركزية انتهت منذ دقائق من تحليل العينات التي أرسلت إليهم خلال اليوم، موضحا أن إجمالي الحالات التي تحولت من إيجابي إلى سلبي «المتعافين» 12 حالة ومتبقي 43 حالة وباقي في المستشفى للعزل.

نفى المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك كشف مستعجل بقيمة 2500 جنيه ، والسعر واحد وهو 1000 جنيه للمصريين والأجانب 70 دولار بما يعادل الـ 1000 جنيه ولا يوجد كشف مستعجل.

وأشار إلى أن يجرى تدشين موقع الكتروني يعمل من الغد بعنوان «WWW.clab.mohp.gov.eg»، وخط ساخن لحجز المواعيد لإجراء التحاليل من خلال التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الخارجية، موضحا:"سيتم توصيل الإفادة بحالة كل مسافر من خلال إرسال الموافقة او الرفض".

واوضح:"وزارة الصحة ستتواصل بطريقة مباشرة مع السفارات، وسيتم توفير معامل مركزية 7 أماكن من ضمنها الجيزة والعباسية والشرقية والإسكندرية من يوم الاربعاء المقبل، مردفا:"بقولك للمواطنين ميروحش يعملوا تحليل قبل الحجز، مرددا:"احجز الاول وحدد موعد وبعدها روح عشان ميحصلش تكدس".
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