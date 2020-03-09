بفستان قصير.. جوهرة تبهر جمهورها بأنوثتها.. شاهد





نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك في أحدث جلسة تصوير.









وظهرت جوهرة بإطلالة جذابة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الرصاصي، مع كرانيش بقماش الدانتيل بنفس اللون، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الشفاف"









واعتمدت جوهرة على المكياج الصارخ فاستخدمت الألوان المعتمدة على الألوان البنفسجية والبمبي، ووضعت الاكسسوارات المتعددة في الشعر الكيرلي.





يذكر ان الراقصة الروسية جوهرة، ظهرت مؤخرًا فى العرض الخاص لفيلم «الفلوس» للفنان تامر حسني.







