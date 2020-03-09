تفاصيل الإصابات الجديدة بـ كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل اربع حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع أعداد المصابين بالمملكة إلى 15 حالة.





وكشفت الوزارة أن الحالات الأربعة هي لمواطن سعودي خالط حالة سابقة بمحافظة القطيف وهو معزول في المستشفى بمحافظة القطيف.





وأضافت أن الحالتين الثانية والثالثة هما لسيدتين من الجنسية البحرينية قادمتين من العراق في طريقهما إلى البحرين، تم عزلهما في المستشفى بمحافظة القطيف.





أما الحالة الرابعة هي لمقيم أمريكي عائد من السفر، ومر على الفلبين وإيطاليا قبل وصوله إلى المملكة، وتم نقله إلى مستشفى معد للعزل بمدينة الرياض.





وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى كلا من الكويت والامارات ومصر وإيطاليا والعراق لمنع انتشار فيروس كورونا.