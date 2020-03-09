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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وألزمت السلطات التايلاندية المسافرين الوافدين من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا وإيران بالقيام بعزل ذاتي لمدة 14 يوما، وتقديم تقرير عن حالتهم الصحية بشكل يومي للسلطات.

وقال ثانارك بليبات نائب المدير العام لقسم مكافحة الأمراض في تايلاند - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه سيتم مطالبة التايلانديين أو الأجانب القادمين من تلك الدول بتسجيل بياناتهم لدى وزارة الصحة العامة التايلاندية، وسيتعين عليهم تقديم تقرير يومي عن حالتهم الصحية وما إذا كانوا يعانون من ارتفاع في الحرارة أو كحة أو آلام في الحلق على مدى 14 يوما.

وحذر بليبات من أن من سيتخلف عن تقديم التقرير اليومي سيخضع لحجر صحي إلزامي في إحدى منشآت الدولة، ومن سيقدم تقارير مغلوطة سيواجه عقوبة بموجب قانون الأمراض المعدية.
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