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أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 .. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:52 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على "دى ام سى "، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 9-3- 2020، عن أسعار الذهب وجاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 727 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 831 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 727 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 623 جنيها.


سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 25,840 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,816  جنيها

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