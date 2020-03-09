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منوعات

عناق حار .. طالب يعتذر للأمير هاري بعد احتضانه لزوجته ميجان .. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قدم الطالب البالغ من العمر 16 عامًا في لندن اعتذارًا رسميًا للأمير هاري بعد معانقته لزوجته ميجان ميركل خلال زيارتها لإحدى المدارس هناك. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ،أن ميجان كانت تحاضر في مدرسة روبرت كلاك العليا في داجنهام حول اليوم العالمي للمرأة، إلا أن أحد الطلاب لم يتمالك مشاعره أمام ميجان وطلب عناقها. 

بالطبع الموقف كان صادم للجميع و أولهم الأمير هاري إلا أن الطالب شعر بالإحراج الشديد عندما قام بذلك، وطلب أن يرسل خطابًا رسميًا للأمير هاري يعتذر منه. 

وكتب الطالب في الخطاب: " آمل ألا تمانع في كتابة هذه الرسالة، آمل أنك لم تمانع في حضن زوجتك، شعرت بالذهول والصدمة عند رؤيتها في  مدرستي، وسررت جدًا حينما سمعتها تحاضر، إنها حقا ملهمة".


عناق حار .. طالب يعتذر للأمير هاري بعد احتضانه لزوجته ميجان .. فيديو
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