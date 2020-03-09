رضيعة بريطانية تلقى مصرعها بشكل غامض.. والشرطة تفتح تحقيقا "تفاصيل"

في واقعة مؤسفة، لقيت طفلة حديثة الولادة عمرها ثلاثة أشهر مصرعها بشكل غامض، عقب العثور عليها فاقدة للوعي في سريرها، وقررت الشرطة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه الواقعة، مع اعتبارها "جريمة قتل".





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل ما حدث، موضحًا أنه كان قد تم العثور على الطفلة "بيلا روز سالفيا" فاقدة للوعي في منزل سكني بمدينة "بريسبان" بولاية "كوينزلاند" الأسترالية صباح يوم السبت الماضي؛ ونُقلت إلى المستشفى، لكنها توفيت في وقت لاحق.





وأشار التقرير إلى أن العديد من الأشخاص يساعدون في تحقيق الشرطة في محاولة للكشف عن غموض الواقعة.





الجدير بالذكر أن محققي الطب الشرعي أمضوا يومًا كاملًا في مكان الحادث، وتنتظر الشرطة نتائج فحص ما بعد الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي، ولم توجه الشرطة بعد اتهامًا إلى أي شخص فيما يتعلق بالواقعة، وكذلك لم تكشف عما إذا كان والدا الطفلة أو أي من أفراد عائلتها متورطين.



