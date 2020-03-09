لعشاق الكوفي.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب

لا يخلو اليوم من فنجان القهوة سواء في الصباح أو في منتصف اليوم ليمد الجسم بالطاقة والنشاط، كما أن القهوة لها العديد من الفوائد الصحية ومنها أنها تحسن المزاج بشكل كبير وتحارب الاكتئاب ومدرة للبول وبالتالي تخلص الجسم من السموم .









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طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب





مكونات القهوة الفرنسية بالحليب :

2 ملعقة من بن القهوة الفرنسية

2 ملعقة كاكاو

كوب ماء

كوب حليب





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طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب :





سخني الحليب على نار هادئة واتركيه جانبًا

في وعاء آخر ضعي الماء وضيفي لها القهوة والكاكاو

قلبي المكونات على نار هادئة حتى تغلي

اسكبي القهوة في الفناجين ثم ضيفي لها الحليب السائل الساخن وقلبيهم معًا .