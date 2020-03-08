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مرأة

خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة

الأحد 08/مارس/2020 - 09:46 ص
القهوة
القهوة
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رشا عوني
يبدأ الكثير اليوم بفنجان القهوة الذي يحسن المزاج ويمنح الجسم الطاقة والنشاط لبدء اليوم، خاصة قبل العمل أو الجامعة، فـ القهوة تعد المشروب الرسمي الصباحي، كما لا يخلو منتصف اليوم من فنجان آخر لتحسين المزاج.

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول كوب من الماء سواء قبل أو بعد القهوة، ودومًا ما نلاحظ أن القهوة تقدم مع الماء في كل الكافيهات، لكن هل فكرت يومًا في سبب ارتباط القهوة بالماء. 

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أكد موقع Healthline الطبي، أن القهوة تعتبر مدرة للبول، وتجعلك تتبول كثيرًا على مدار اليوم، وبالتالي يفقد الجسم سوائله بسهولة وبسرعة بعد تناول القهوة، لذا يجب تناول كميات وفيرة من الماء قبل وبعد القهوة لتعويض الجسم عن كمية الماء والسوائل التي فقدها. 

ومن أبرز فوائد القهوة الصحية إنها تحفز إفرازات المعدة بنسبة 15 % مما يساعد على تحسين عملية الهضم، وتحسن المزاج وتحارب الاكتئاب، كما أن القهوة تنظف الكبد عن طريق إدرار البول والتخلص منه أولا بأول. 

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خليها عادة.. فائدة مذهلة لتناول كوب ماء قبل القهوة
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