AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:49 م
طريقة تحضير القهوة
طريقة تحضير القهوة العربية
Advertisements
رشا عوني
تعتبر طريقة تحضير القهوة العربية من الوصفات التي يبحث عنها كثيرون كي ينعموا بفنجان قهوة مميز ومعد بطريقة جديدة ومختلفة ، فالجميع يوميًا يتناولون القهوة التركي لكن طريقة تحضير القهوة العربية مختلفة تمامًا وتحتاج لمزيد من الوقت في سبيل تناول فنجان قهوة بمذاق مختلف.

وطريقة تحضير القهوة العربية شهيرة في السعودية و الاردن ويتم إعدادها بشكل مختلف تمامًا عن القهوة العادية او الفرنسية .

طريقة تحضير قهوة عربية :

مكونات قهوة عربية : 

2 ملعقة من البن العربي
فنجان ونصف ماء
ملعقة هيل مطحون
ملعقة  متوسطة من الزعفران

اقرأ أيضًا

طريقة تحضير قهوة عربية :  
ضعي الماء في الكنكة واتركيها تغلي على النار
بعد أن يغلي الماء أضيفي البن العربي وقلبيه
اتركي خليط القهوة والماء يغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة مع التقليب
بعد الغليان اتركي الكنكة بعيدًا عن النار حتى تركد القهوة
في وعاء اخر ضعي الهيل و الزعفران المطحون
أضيفي لها القهوة بعد تصفيتها من الشوائب
غطيها لمدة دقيقتين ثم قدميها . 

طريقة تحضير القهوة العربية الاصيلة : 

اقرأ أيضًا

مكونات القهوة العربية الاصيلة : 
3 ملاعق قهوة عربية
كوب ماء 
ملعقة هيل خشن
2 ملعقة من الهيل المطحون

طريقة عمل القهوة العربية الاصيلة : 

ضعي الماء في وعاء واتركيها على النار حتى تسخن
بعد أن تسخن الماء أضيفي 3 ملاعق القهوة العربية
قلبي الخليط واتركيه يغلي مرة على نار هادئة
بعد أن تغلي القهوة، أضيفي الهيل الخشن للقهوة ودعيها تغلي مرة أخرى
غطي الوعاء واتركيه جانبًا لعدة دقائق
صفي خليط القهوة والهيل
ضعيها في الفناجين مع الهيل المطحون الناعم . 

اقرأ أيضًا

طريقة تحضير القهوة العربية المرة : 

مكونات القهوة العربية المرة : 
4 ملاعق كبيرة بن مطحون خشن
فنجان من الهيل الخشن
ماء

اقرأ أيضًا

طريقة تحضير القهوة العربية المرة : 

في وعاء أضيفي 4 أكواب من الماء
أضيفي البن الخشن واتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع تقليبه
بعد ان يغلي خليط القهوة الخشنة و الماء، صفي الخليط للتخلص من الرواسب
ضعي 3 اكواب ماء على الرواسب المتبقية واغليها مرة اخرى على نار هادئة
بعد غليها اسكبيها مرة أخرى على القهوة التي تمت تصفيتها
ضعيها على النار تغلي مرة أخرى ثم أضيفي لها الهيل بعد طحنه ودعيها تغلي لمدة ربع ساعة مع الهيل ثم قديمها في الفناجين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون

هنتغدى إيه النهاردة.. صدور الدجاج بالخضار مع أرز ريزو أحلى من المطاعم

لعشاق القهوة.. طريقة تحضير مشروب شتوي بنكهة الكوفي

هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي

بنكهة جديدة.. طريقة عمل قهوة عيد الحب

طريقة عمل الكبسة .. صور

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده.. سر الهجوم على دانيال كريج بسبب جيمس بوند

بعد إصابة مسئول بارز بـ كورونا.. بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني

إصابة أحد موظفيها بـ فيروس كورونا.. كيف تعاملت وزارة البترول مع شركة خالدة؟

الكمامة وحدها لا تكفي .. 12 حيلة تحميك من فيروس كورونا

كورونا يتوغل ..انهيار مبيعات السيارات فى الصين.. وهيونداي تغلق مصنعا في كوريا.. تفاصيل

وزير الشباب والرياضة يكشف موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن

حتى لا تؤذيك.. حلول فعالة للتعامل مع الخلافات والضغوط في مكان العمل