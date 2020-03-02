طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن





وطريقة تحضير القهوة العربية شهيرة في السعودية و الاردن ويتم إعدادها بشكل مختلف تمامًا عن القهوة العادية او الفرنسية .





طريقة تحضير قهوة عربية :





مكونات قهوة عربية :





2 ملعقة من البن العربي

فنجان ونصف ماء

ملعقة هيل مطحون

ملعقة متوسطة من الزعفران





اقرأ أيضًا





طريقة تحضير قهوة عربية :

ضعي الماء في الكنكة واتركيها تغلي على النار

بعد أن يغلي الماء أضيفي البن العربي وقلبيه

اتركي خليط القهوة والماء يغلي على نار هادئة لمدة ربع ساعة مع التقليب

بعد الغليان اتركي الكنكة بعيدًا عن النار حتى تركد القهوة

في وعاء اخر ضعي الهيل و الزعفران المطحون

أضيفي لها القهوة بعد تصفيتها من الشوائب

غطيها لمدة دقيقتين ثم قدميها .





طريقة تحضير القهوة العربية الاصيلة :





اقرأ أيضًا





مكونات القهوة العربية الاصيلة :

3 ملاعق قهوة عربية

كوب ماء

ملعقة هيل خشن

2 ملعقة من الهيل المطحون





طريقة عمل القهوة العربية الاصيلة :





ضعي الماء في وعاء واتركيها على النار حتى تسخن

بعد أن تسخن الماء أضيفي 3 ملاعق القهوة العربية

قلبي الخليط واتركيه يغلي مرة على نار هادئة

بعد أن تغلي القهوة، أضيفي الهيل الخشن للقهوة ودعيها تغلي مرة أخرى

غطي الوعاء واتركيه جانبًا لعدة دقائق

صفي خليط القهوة والهيل

ضعيها في الفناجين مع الهيل المطحون الناعم .





اقرأ أيضًا





طريقة تحضير القهوة العربية المرة :





مكونات القهوة العربية المرة :

4 ملاعق كبيرة بن مطحون خشن

فنجان من الهيل الخشن

ماء





اقرأ أيضًا





طريقة تحضير القهوة العربية المرة :





في وعاء أضيفي 4 أكواب من الماء

أضيفي البن الخشن واتركي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع تقليبه

بعد ان يغلي خليط القهوة الخشنة و الماء، صفي الخليط للتخلص من الرواسب

ضعي 3 اكواب ماء على الرواسب المتبقية واغليها مرة اخرى على نار هادئة

بعد غليها اسكبيها مرة أخرى على القهوة التي تمت تصفيتها