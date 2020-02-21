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مرأة

صحية جدا.. 10 أسباب تجعلك لا تتخلى عن فنجان القهوة يوميا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:00 م
فوائد القهوة
فوائد القهوة
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رشا عوني
تعتبر القهوة المشروب الرئيسي الذي يعتمد عليه الكثير بعد الاستيقاظ لمد الجسم بالطاقة و النشاط لاستكمال اليوم، لكن البعض لا يفضلون تناول القهوة ويعتقدون أنها ضارة بالصحة و خاصة بالقلب ، ويستبدلونها بمشروبات القهوة سريعة التحضير الجاهزة ، لكن الدراسات العلمية أثبتت العديد من فوائد القهوة الصحية لكن مع الحرص على عدم الإفراط في تناولها . 

بحسب موقع Healthline إليك 10 أسباب تجعلك لا تتخلى عن شرب فنجان القهوة يوميًا .. 

1-تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن

2- الكافيين الموجود في القهوة يعمل على تحفيز الأداء العقلي ويحسن القدرة على التركيز والاستيعاب .

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 3-تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر

4- القهوة تحفز إفرازات المعدة بنسبة 15 % مما يساعد على تحسين عملية الهضم

 5-تحسن المزاج وتحارب الاكتئاب

6-القهوة مدرة للبول، وتساعد الجسم على التخلص من السموم

 7- القهوة تنظف الكبد عن طريق إدرار البول و التخلص منه أول بأول

8- القهوة تعمل على رفع ضغط الدم خاصة لمرضى الضغط المنخفض

9- تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

10- القهوة تحمي من عدة أنواع من السرطان .
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