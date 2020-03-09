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اقتصاد

الكويت الأعلى انخفاضا.. كورونا تكبد البورصات العربية خسائر ضخمة اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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آية الجارحي

تكبدت  البورصات العربية خسائر كبيرة خلال تعاملات اليوم الاثنين بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تراجعت الأسهم الرئيسية مما اثر على اداء البورصات بالسلب .

 

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

 

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 1.1 %، عند مستوى 1793.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال.2,483 صفقة.

 

 

مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 574ر5 %

 

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 23ر3772 نقطة منخفضًا بـ 66ر222 نقطة وبنسبة 574ر5 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 89ر3994 نقطة.

 

وقد بلغت قيمة التداول مليونين و 961 ألفا و 318 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 1ر18 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و 613 ألفا و812 ريالًا عمانيًا.

 

 

انخفاض أسهم بورصة الكويت

 

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على انخفاض المؤشر العام 457 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4849 نقطة بنسبة 6ر8 %.

 

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر127 مليون سهم تمت من خلال 4237 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي.

 

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر187 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4244 نقطة بنسبة 2ر4 % عبر كمية أسهم بلغت 8ر116 مليون سهم تمت عبر 3772 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 مليون دينار كويتي.

 

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر591 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5158 نقطة بنسبة 2ر10 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر10 مليون سهم تمت عبر 465 صفقة بقيمة 7ر5 مليون دينار كويتي.

 

 

البورصة المصرية تتكبد 30 مليار جنيه خسائر

تكبدت الأسهم المصرية الخسائر خلال تعاملات اليوم الأثنين متأثرة بهبوط الأسواق العالمية والأثار السلبية لمخاوف انتشار كورونا على الأسواق.

 

وسجل مؤشر البورصة المصرية انخفاضا بلغ نسبته 7.5% في تمام الساعة 01:30 ظهرا عند مستوى 10950 نقطة.

 

وقررت إدارة البورصة إيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%، كما تم إيقاف التعامل على 60 سهمًا.

 

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 30 مليار جنيه مسجلا مستوى 595.1 مليار جنيه مقابل 626 مليار جنيه.
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