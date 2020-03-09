الصحة السعودية تكشف آخر مستجدات كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، الاثنين، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغت 15 حالة.





ووفقًا لقناة "العربية"، قالت الصحة السعودية في مؤتمر صحفي، إن 11 حالة مصابة بكورونا من أصل 15 قدمت إلى المملكة من الخارج.





وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي إصابات بـ كورونا في المنشآت التعليمية، مشيرة إلى أن تعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.





وأوضحت الوزارة أنها تتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن لإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشيه.





وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها الفيروس، التواصل فورًا مع مركز الصحة المختص للحصول على النصائح التي تحمي المجتمع، وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.