قرأت القرآن.. ليلى اسكندر تكشف كواليس اعتناقها الإسلام

تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، في لقاء مع برنامج «سندريلا»، عبر قناة atv - الفضائية، حول أسباب اعتناقها الإسلام، نافية أن يكون هذا بسبب زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.





وأضافت ليلى اسكندر، إنها دخلت الإسلام عن قناعة بعد قرائتها للقرآن، مشيرة إلى أن دينها هو الإنسانية، وأنه ليس من حق أحد أن يناقشها في دينها، مستنكرة التدخل في الديانات في عام 2020.





كانت ليلى اسكندر، أثارت حالة من الجدل في آخر عام 2017، بعد اعترافها باعتناق الإسلام في فيديو "لايف" بثته عبر حسابها الشخصي على انستجرام، قالت فيه: "أنا مسلمة وأحترم العادات والتقاليد"، مشيرة إلى أنها تستحي عندما يتطلع لها أحد الرجال.

وظهرت ليلى إسكندر، بعد إعلان إسلامها وهي ترتدي حجابًا وعبايات سعودية، تظهر بها منفردة مرة، ومع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان مرة أخرى، ما جعل الكثيرين يتساءلون حول اعتناقها الإسلام، لكنها كانت تتكتم.



