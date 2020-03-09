AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قرأت القرآن.. ليلى اسكندر تكشف كواليس اعتناقها الإسلام

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:48 م
https://youtu.be/dJR8b85ebJI
https://youtu.be/dJR8b85ebJI
Advertisements
سعيد فراج
تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، في لقاء مع  برنامج «سندريلا»، عبر قناة atv - الفضائية، حول أسباب اعتناقها الإسلام، نافية أن يكون هذا بسبب زواجها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان. 

وأضافت ليلى اسكندر، إنها دخلت الإسلام عن قناعة بعد قرائتها للقرآن، مشيرة إلى أن دينها هو الإنسانية، وأنه ليس من حق أحد أن يناقشها في دينها، مستنكرة التدخل في الديانات في عام 2020. 

كانت ليلى اسكندر، أثارت حالة من الجدل في آخر عام 2017، بعد اعترافها باعتناق الإسلام في فيديو "لايف" بثته عبر حسابها الشخصي على انستجرام، قالت فيه: "أنا مسلمة وأحترم العادات والتقاليد"، مشيرة إلى أنها تستحي عندما يتطلع لها أحد الرجال. 

وظهرت ليلى إسكندر، بعد إعلان إسلامها وهي ترتدي حجابًا وعبايات سعودية، تظهر بها منفردة مرة، ومع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان مرة أخرى، ما جعل الكثيرين يتساءلون حول اعتناقها الإسلام، لكنها كانت تتكتم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنسيتها سعودية.. فايزة المطيري تثير الجدل باعتناقها المسيحية في بداية 2020

أهم الأخبار | سعر البنزين الجديد خلال أيام.. الخطيب وتركي الشيخ حبايب ..تفاصيل جديدة حول موقعة الأهلي والهلال.. والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة

مدعٍ أنه رسول.. قصة إليجاه المتسبب في إسلام محمد علي كلاي

شاروخان يفجر مفاجأة حول ديانة زوجته

في ذكرى ميلاد ليلى مراد.. قصة اعتناقها الإسلام وحقيقة ارتدادها لليهودية

بعد اعتناقها الإسلام.. ليلى إسكندر تثير الجدل من جديد حول جنسيتها

ترشيحاتنا

حقيقة علاج فيروس كورونا بـ فيتامين C

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجـأة.. لاعب أهلي جدة السعودي في الحجر الصحي بسبب كورونا

بسبب كورونا .. رئيس الوزراء : تعليق الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين

وزيرة الصحة عن زيارتها للصين.. تعرفنا على تجربتها فى مكافحة كورونا

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور

كيف أثرت أزمة تفشي فيروس "كورونا" على العائلة المالكة البريطانية؟

بـ ملابس محتشمة .. جوهرة تثير الجدل مع محمد رمضان .. شاهد