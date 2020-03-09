مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على موكب رئيس مجلس الوزراء السوداني

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باستنكار بالغ نبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان.





واعربت الأمانة العامة عن ارتياحها لسلامة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، لتدين بكل حزم هذه العملية الإرهابية، معلنةً تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب السودان العزيزة في مواجهة التطرف والإرهاب، وإنها على ثقة بأن هذا العمل الإرهابي لن يزيد الشعب السوداني إلا تضامنا وتلاحمًا مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب والإجرام، لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار بما يخدم التنمية والازدهار.



