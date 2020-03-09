بإطلالة جذابة زينة توجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

شاركت الفنانه زينة رياض جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت زينة رياض بإطلالة جذابة خلال مشاركتها في مهرجان الأقصر السينمائي واعتمدت على إرتداء جاكت أسود وتيشرت ابيض مع اسدال شعرها اللامع على كتفها.





وخطفت زينة الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





وعلقت زينة على الصور قائلة " لا تمشي ابدا في الطريق المرسوم لانه يقودك حيث ذهب الأخرون.. اعقلها وتوكل".







يذكر أن آخر أعمال زينة هو فيلم "الفلوس"سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم، تامر حسني، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.