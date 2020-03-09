مدارس النيل : سنلتزم بقرار تعليق جميع الأنشطة لمواجهة كورونا

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية التابعة لمجلس الوزراء ، أن مدارس النيل الدولية ستلتزم بقرار رئيس الوزراء ، بتعليق جميع الأنشطة التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين.





وقالت وحدة مدارس النيل في بيان لها : تحرص الوحدة على سلامة وصحة ضيوفها الكرام وطلاب مدارس النيل المصرية وأولياء أمورهم ومعلميهم.





وأضافت : بناء على ما سبق تعتذر الوحدة عن إقامة معرض "أنا والآخر" وإرجائه لموعد لاحق.





جدير بالذكر أنه ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا المستجد": قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.





جدير بالذكر أنه تم إنشاء مدارس النيل المصرية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، لإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل بمختلف المحافظات، لتقديم منظومة تعليمية على أعلى مستوى، لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر وفرص العمل، وأن يتم توفير هذه المنظومة بأسعار مقبولة.





هذا وقد تم تأسيس مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية، بناء على البروتوكول الموقع في إبريل 2017 بين ثلاث جهات حكومية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها ذراع الدولة المعنى بتأسيس مراكز حضارية جديدة ومجتمعات مكتملة المرافق والخدمات، ووحدة شهادة النيل التابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والشركة القابضة للاستثمارات المالية التابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط.





وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على تطوير التعليم؛ فقد نجحت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية خلال عامين فقط في افتتاح 9 مدارس جديدة هي ( فرعا القاهرة الجديدة بالأندلس والياسمين – الشروق – الشيخ زايد – السادات بالمنوفية – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – طيبة الجديدة بالأقصر)، ثلاث منها في محافظات الصعيد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإتاحة التعليم ذي الجودة المرتفعة بصعيد مصر.



