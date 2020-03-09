وزارة الرياضة السعودية تحسم الجدل حول تقليص عدد الأجانب

حسمت وزارة الرياضة السعودية أمر تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قوائم فرق الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.





وأكدت تقارير صحفية سعودية ان وزارة الرياضة اتفقت مع الاندية في اجتماعها بهم اليوم الاثنين انه لن يتم تقليص عدد الأجانب في الدوري السعودي.





وشددت الوزارة على الاندية انه سيستمر العدد الحالي " 7 لاعبين" في قائمة كل فريق وذلك خلال الموسمين المقبلين.



