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رياضة

وزارة الرياضة السعودية تحسم الجدل حول تقليص عدد الأجانب

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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نور عادل
حسمت وزارة الرياضة السعودية أمر تقليص عدد اللاعبين الأجانب في قوائم فرق الدوري السعودي خلال الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية سعودية ان وزارة الرياضة اتفقت مع الاندية في اجتماعها بهم اليوم الاثنين  انه لن يتم تقليص عدد الأجانب في الدوري السعودي.

وشددت الوزارة على الاندية انه سيستمر العدد الحالي " 7 لاعبين" في قائمة كل فريق وذلك خلال الموسمين المقبلين.

وفي الإطار ذاته ناقشت وزارة الرياضة مع الفرق السعودية مقترحًا لإلغاء السقف الأعلى لمقدمات عقود اللاعبين، فضلًا عن حالة الرضا التي أبدتها وزارة الرياضة جراء الحوكمة التي تقوم بها الأندية في تعاملاتها الإدارية والمالية.
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