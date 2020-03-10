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اقتصاد

المركزي: 841.6 مليار جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية ديسمبر الماضي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:59 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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انخفض الائتمان المحلي بالعملات الأجنبية  للبنوك لـ 841.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 842.31 ملير جنيه في نوفمبر السابق له بفارق ومقارنة بـ 836.034 مليار جنيه في أكتوبر2019 بفرق.


وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من الحكومة بلغت 569.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 571.1 مليار جنيه في نوفمبر 2019 ومقارنة بـ 567.2 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.


ووصلت المطلوبات من قطاع الاعمال العام لـ 35.1 مليار جنيه مقابل 33.62 مليار جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 33.96 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.

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