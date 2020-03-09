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أخبار العالم

الحكومة الإيطالية تقرر إغلاق البلاد بأكملها وتعليق الأنشطة الرياضية

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا بحظر جميع أنواع التجمعات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المباريات والأحداث الرياضية وتوسيع نطاق الحجر الصحي ليشمل البلاد بأكملها.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي أن البلاد ستوضع بأكملها تحت حالة إغلاق، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب "إكسبريس"، فإن كونتي بذلك قام بتوسيع نظام الإجراءات التقييدية لتشمل البلاد بأكملها، بعدما قامت الحكومة بوضع 16 مليون شخص بالفعل تحت الحجر الصحي،ـ ليشمل نطاقة 60 مليون مواطن إيطالي، حيث تلب الحكومة من السكان البقاء بمنازلهم من أجل محاصرة الفيروس.

وأعلنت إيطاليا اليوم الإثنين تسجيل 9 آلاف مصاب بفيروس كورونا الجديد، وارتفاع عدد الوفيات إلى 463.

وقال كونتي إن إيطاليا باللامل أصبحت منطقة محمية (تخضع لإجراءات الحجر الصحي) ،  وإنه سيتم تعليق الأحداث الرياضية بما فيها مباريات كرة القدم. مضيفا، ""سنتخذ إجراءات حازمة لوقف الفيروس".

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي دي مايو إن إيطاليا بأكملها ستكون مثل لومباردي وستنفذ عليها القواعد الصارمة.

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