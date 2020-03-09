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توك شو

خالد فودة: إجراءات وقائية بمنافذ شرم الشيخ لمواجهة كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:36 م
خالد فودة:
خالد فودة:
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عبد الخالق صلاح
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تطبق الإجراءات الوقائية المتبعة بمطار شرم الشيخ في جميع منافذ شرم الشيخ؛ لمواجهة فيروس كورونا. 

وأضاف فودة  خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»؛ ، أن السائحين يأتون إلى شرم الشيخ؛ بسبب الاطمئنان واتخاذ إجراءات احترازية وقائية تتم على أرض الواقع؛ موضحا أن الإجراءات الاحترازية بمطار شرم الشيخ الدولي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والاطمئنان على سير العمل.

وردد فودة: «لا داعي للقلق أو الخوف والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي تتبع داخل المطار، ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة كورونا ».
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