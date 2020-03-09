خالد فودة: إجراءات وقائية بمنافذ شرم الشيخ لمواجهة كورونا

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تطبق الإجراءات الوقائية المتبعة بمطار شرم الشيخ في جميع منافذ شرم الشيخ؛ لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف فودة خلال برنامج «التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»؛ ، أن السائحين يأتون إلى شرم الشيخ؛ بسبب الاطمئنان واتخاذ إجراءات احترازية وقائية تتم على أرض الواقع؛ موضحا أن الإجراءات الاحترازية بمطار شرم الشيخ الدولي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والاطمئنان على سير العمل.



