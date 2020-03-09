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توك شو

وزير الري: إثيوبيا تعاني من مشكلة في الاتفاق حول سد النهضة

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:49 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الجانب الإثيوبي لديه مشكلة في الاتفاق حول مفاوضات سد النهضة .

وأضاف عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية، :"  في كل اللقاءات والمفاوضات مصر أكدت أنها لن تضر بـ إثيوبيا وأنه ليس من مصلحة أحد عدم الاتفاق وعلينا الاتفاق حول سد النهضة بين الأطراف الثلاثة".

وتابع محمد عبد العاطي:"  نرغب في وضع قواعد حول سد النهضة لضمان تحقيق التنمية بدون إلحاق الضرر بمصر"، مضيفا:"  تعرضت لأكثر من موقف خلال المفاوضات أشعرني بالقلق من عدم توقيع الجانب الإثيوبي على الاتفاق".

ولفت عبد العاطي:"  مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة".

وأكمل:" مصر لم تخرج بـ بيانات مثيرة ولكن الجانب الإثيوبي كان يخرج ببيان يؤلب به الرأي العام وبعد الاجتماع يخرج بيانات وتسريبات ولم نتبع هذا الأسلوب".

وتابع محمد عبد العاطي:"  هذا يؤكد حرصنا على رغبة مصر في التوصل لأى اتفاق لضمان حقوق مصر وتوفير حقوق التنمية لـ  اثيوبيا".
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