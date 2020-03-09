وزير الري: إثيوبيا تعاني من مشكلة في الاتفاق حول سد النهضة

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الجانب الإثيوبي لديه مشكلة في الاتفاق حول مفاوضات سد النهضة .





وأضاف عبد العاطي في تصريحات تليفزيونية، :" في كل اللقاءات والمفاوضات مصر أكدت أنها لن تضر بـ إ ثيوبيا وأنه ليس من مصلحة أحد عدم الاتفاق وعلينا الاتفاق حول سد النهضة بين الأطراف الثلاثة".





وتابع محمد عبد العاطي:" نرغب في وضع قواعد حول سد النهضة لضمان تحقيق التنمية بدون إلحاق الضرر بمصر"، مضيفا:" تعرضت لأكثر من موقف خلال المفاوضات أشعرني بالقلق من عدم توقيع الجانب الإثيوبي على الاتفاق".





ولفت عبد العاطي:" مصر كانت حريصة على نجاح المفاوضات وهناك إرادة سياسية والتزام للتوصل إلى اتفاق في ملف سد النهضة".





وأكمل:" مصر لم تخرج بـ بيانات مثيرة ولكن الجانب الإثيوبي كان يخرج ببيان يؤلب به الرأي العام وبعد الاجتماع يخرج بيانات وتسريبات ولم نتبع هذا الأسلوب".





وتابع محمد عبد العاطي:" هذا يؤكد حرصنا على رغبة مصر في التوصل لأى اتفاق لضمان حقوق مصر وتوفير حقوق التنمية لـ اثيوبيا".