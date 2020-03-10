أقمشة ستائر.. ضد الحريق ومناسبة للمطابخ

تختلف اقمشة ستائر في الأسواق حسب الموديلات والغرض منها، حيث ان الستائر هي جزء لا يتجزأ من ديكور المنزل، فهي تحدد و تظهر أثاث البيت وحجب الضوء ، وتعطى اقمشة ستائر وتصميماتها مظهر جمالي، حيث انها تختلف في اختيارها ما بين المودرن والكلاسيك لكي يتماشى مع الأثاث في هذا المقال سنقوم بذكر افضل انواع اقمشة ستائر.



اقمشة ستائر مطبخ :



1- الأورجانزا organza :

ومن افضل انواع اقمشة ستائر مطبخ هو الأورجانزا، حيث انه قماش شيفون شفاف، و لكن مع وجود لمعة بسيطة في القماش .

2- القطن cotton :

ويعتبر القطن من أكثر انواع اقمشة ستائر مطبخ المناسبة، حيث انه عبارة عن قماش ناعم بسيط و ثقيل، وهو ايضا مريح و لا يتسخ بسهولة، فيمكن ان يتم غسله بالمياة الساخنة، لذا فهو الأنسب لغرف المعيشة و المطبخ .



3- الستان satin :

ويمكن استخدام الستان في المطابخ ايضا، حيث ان نوع قماش عملي ومناسب لأغلب الأثاث وعصري في المطبخ، بالإضافة إلى ان له بريق مميز ، ويعطي لمعة بسيطة وناعمة.

4- الكتان linen :

ويمكن للكتان ان يكون احد اقمشة ستائر مطبخ مثالية، حيث انها قماش ثقيل سهل في التنظيف، و لكنه يحتاج إلى كي، وهو مناسب لغرفة المعيشة ايضا.





اقمشة ستائر ضد الحريق :



1- ستائر الشرائح :

وهي من اقمشة سائر ضد الحريق مصنوعة من الفتيل والخشب والمعدن، وهي عبارة عن شرائح يتم فردها وثنيها على النوافذ، ويمكن لهذا النوع من أقمشة أن يكون ضد الحرائق.



2- ستائر قصيرة:

ويمكن لهذا النوع من القماش أن يكون آمن تماما عند حدوث حريق، حيث ان الستائر القصير احد انواع اقمشة ستائر ضد الحريق، ويمكن ان يتم رفعها إلى الأعلى والأسفل عبر خيط رفيع من الجانبين.



اقمشة ستائر اطفال :





1- البلاك اوت lack out :

ويعتبر هذا النوع من اقمشة ستائر اطفال هو نوع ثقيل من أقمشة الستائر لذا فهو يجب الضوء عن الأطفال بالإضافة إلى انه يسهل غسله، ويتم وضعه على النوافذ مباشرة لحجب ضوء الشمس و منع ظهور ما وراء النوافذ .

2- الشيفون chiffon :

ويعتبر الشيفون من أكثر اقمشة ستائر اطفال تناسبا، حيث يمكن اختياره رسومات تناسب مع أعمارهم، ويعتبر الشيفون قماش بسيط وشفاف مناسب أكثر التصميمات المودرن، بالإضافة إلى انه متوفر بكل الألوان ويمكن اختيار اكثر من لونين وتنسيقها مع بعضهم البعض، ويوجد ايضا منه سادة أو منقوش، يفضل وضع ستارة البلاك أوت معه لأنه خفيف، وذلك لحجب الضوء معه.

3- الفوال voile :

و هو قماش رقيق وخفيف، مناسب لمحبي التصاميم البسيطة يتناسب مع اقمشة ستائر اطفال، ويفضل أيضا لخفته أن يوضع تحته ستائر البلاك اوت معه .

4- الدانتيل aldlental :

و الدنتيل مناسب ايضا لـ اقمشة ستائر اطفال، حيث انه قماش ثقيل وفخم يعطي انطباعات راقي ومميز لديكور المنزل، بالإضافة إلى انه يمكن تطريز على حسب ديكور الغرفة.

5- الحرير silk :

ويعتبر الحرير نوع راقي من اقمشة ستائر اطفال، حيث انه قماش ناعم و ثمين للغاية، ويتواجد من الحرير بألوان مختلفة.