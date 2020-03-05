يزيد من جمال منزلك.. 15 فكرة لاستخدام اللون الكشمير في ديكورات البيت

يعد اللون الكشمير من أكثر الألوان التى تتصدر أحدث صيحات الموضة ولكن لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية استغلال اللون الكشمير في ديكور المنزل، وهو ما يجعل العديد يلجأن إلى بحث عن كيفية استخدام الكشمير فى ديكورات المنزل.





يعطي اللون الكشمير روحا من الفخامة داخل المنزل، حيث يمكنك استخدامه فى الكراسى و الستائر، ولكن لابد من تنسيق الألوان الأخرى معه حتى تكتمل أناقة منزلك.





ويتميز اللون الكشمير بأنه يتماشى مع العديد من الألوان الأخرى كالأبيض والرمادى والأخضر غيرهما ، وهو ما يمنح منزلك طلة جديدة وغير تقليدية.