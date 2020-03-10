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أخبار العالم

ترامب يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:49 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية للعاملين بالساعة وأصحاب المشروعات الصغيرة وقطاعي الطيران، والفنادق وكذلك النقل البحري السياحي، مع تفشي فيروس كورونا. 

وقال ترامب في تصريحات صحفية حول فيروس كورونا إنه سيدعو الكونجرس الأمريكي إلى تقليل الضرائب على بعض أصحاب الحرف في محاولة لعلاج الانهيار الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا. 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحتمل أن يكون أصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن اثنين من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين كانوا على اتصال وثيق مؤخرا بالرئيس ترامب، دخلا في عزل صحي ذاتي، بعد التعامل مع شخص مصاب بفيروس كورونا.

وأعلن دوج كولينز النائب عن ولاية جورجيا، والذي صافح ترامب يوم الجمعة، ومات جايتز، عن فلوريدا، اللذان كانا على متن طائرة ترامب الرئاسية واستقلا سيارته، اليوم الإثنين، أنهما قررا البقاء في المنزل في مقاطعتيهما بعد إبلاغهما بأنهما كانا على اتصال مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، والذي نقل في وقت لاحق إلى المستشفى بداعي الإصابة بفيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، اعترف مات شلاب،  رئيس الاتحاد الأمريكي المحافظ ، أيضًا بأنه تفاعل مع هذا الفرد في المؤتمر، والذي ثبت أنه مصاب بالفيروس وظهر إلى جانب ترامب في اليوم الأخير من المؤتمر، حيث شوهدا وهما يتصافحان.
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