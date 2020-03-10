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رياضة

511 مباراة.. حسام عاشور يحتفل بعيد ميلاده.. فيديو وصور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:34 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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سيد احمد
نشر حسام عاشور لاعب النادى الأهلى فيديو وعدة صور له من احتفاله بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


ولقي الفيديو والصور ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:



كل سنة وانت طيب - احلى عاشور فى الدنيا - عيد ميلاد سعيد يا كابتن 


واحتفل حسام عاشور بعيد ميلاده الـ35 وحرص عدد كبير من أصدقاء والنجوم على تهنئته، كما احتفلت الفيفا بعيد ميلاده عبر حسابها الرسمي بتويتر.


ولم يلعب عاشور طوال مسيرته الكروية لغير الأهلى، وشارك فى أكثر من 511 مباراة، كما يعد أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات فى الأهلى بل وفى مصر، حيث توج بـ 34 بطولة.


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