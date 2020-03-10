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رياضة

الزمالك يدخل معسكرا طويلا استعدادا للاتحاد والمصري

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:49 ص
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعى - ملك موسي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الانتظام في معسكر ممتد للفريق بمدينة الإسكندرية؛ لمواجهتي الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري الممتاز. ويواجه الزمالك زعيم الثغر، بعد غد، الخميس، في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأبيض، نظيره المصري البورسعيدي الأحد المقبل، على ملعب المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري . ويبدأ الفريق معسكره يوم الأربعاء المقبل وسيضم الجهاز الفني جميع اللاعبين باستثناء المصابين والموقوفين.
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